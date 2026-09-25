Lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP. Huế và các đơn vị cùng thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026. Ảnh: L.H

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1.10 đến 7.10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Năm 2026, việc lựa chọn chủ đề kiểm soát đường huyết thai kỳ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ.

Theo dữ liệu tại các bệnh viện chuyên khoa sản, tỉ lệ phát hiện đái tháo đường thai kỳ ở nhóm thai phụ được sàng lọc tăng từ khoảng 3-4% giai đoạn 2001-2004 lên khoảng 20% trong những năm gần đây.

Đái tháo đường thai kỳ thường diễn biến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng. Nếu không được phát hiện và quản lý phù hợp, bệnh có thể làm tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh non, thai to, hạ đường huyết sơ sinh, suy hô hấp và một số vấn đề sức khỏe khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, kiểm soát đường huyết trong thai kỳ không chỉ bảo vệ sức khỏe người mẹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ ngay từ trong bụng mẹ. Phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ, thực hiện sàng lọc đúng thời điểm và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế.

Các đại biểu tại buổi phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn. Ảnh: L.H

Trong Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, ngành y tế sẽ tăng cường truyền thông qua báo chí, truyền thông số, hội thảo, tư vấn tại cơ sở y tế và cộng đồng.

Các cơ sở y tế đồng thời hướng dẫn phụ nữ mang thai khám thai định kỳ, chủ động sàng lọc đái tháo đường thai kỳ và tiếp cận các cơ sở đủ năng lực để được chẩn đoán, quản lý phù hợp. Đối với phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ, ngành y tế chú trọng tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, theo dõi sức khỏe sau sinh.

Ông Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương, ngành y tế nâng cao chất lượng sàng lọc, chẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ; cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu để phụ nữ biết cần làm gì và khi nào, ở đâu cần khám.

Đồng thời, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, liên tục; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em, ưu tiên những vùng khó khăn.