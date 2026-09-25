Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026

Lãnh đạo Bộ Y tế, TP. Huế thực hiện nghi thức hưởng ứng Lễ phát động.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1 đến 7/10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Năm 2026, việc lựa chọn chủ đề kiểm soát đường huyết thai kỳ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ. Theo dữ liệu tại các bệnh viện chuyên khoa sản, tỷ lệ phát hiện đái tháo đường thai kỳ ở nhóm thai phụ được sàng lọc đã tăng từ khoảng 3-4% trong giai đoạn 2001 - 2004 lên khoảng 20% trong những năm gần đây.

Đái tháo đường thai kỳ thường diễn biến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng. Nếu không được phát hiện và quản lý phù hợp, bệnh có thể làm tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh non, thai to, hạ đường huyết sơ sinh, suy hô hấp và một số vấn đề sức khỏe khác.

Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho thai phụ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, kiểm soát đường huyết trong thai kỳ không chỉ bảo vệ sức khỏe người mẹ mà còn góp phần bảo vệ sự phát triển của trẻ. Phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ, thực hiện sàng lọc đúng thời điểm và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế.

Trong Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm nay, ngành y tế sẽ tăng cường truyền thông qua báo chí, truyền thông số, hội thảo, tư vấn tại cơ sở y tế và cộng đồng; đồng thời hướng dẫn phụ nữ mang thai khám thai định kỳ, chủ động sàng lọc đái tháo đường thai kỳ. Đối với phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ, các cơ sở y tế sẽ tư vấn dinh dưỡng, hoạt động thể lực và tầm soát đái tháo đường sau sinh trong khoảng thời gian từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12.

Tại TP. Huế, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố có khoảng 8.872 phụ nữ mang thai và 5.354 trường hợp sinh. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai đạt 99,98%; 99,5% được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thai kỳ; 99,96% sinh tại cơ sở y tế và được người đỡ đẻ có kỹ năng hỗ trợ. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh đạt trên 90%.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn, cùng với những thay đổi trong đời sống xã hội, các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng, trong đó đái tháo đường thai kỳ đang trở thành vấn đề sức khỏe cần được quan tâm. Việc khám thai định kỳ, sàng lọc đúng thời điểm, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của cơ sở y tế có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ.

Thời gian tới, TP. Huế định hướng ngành y tế tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang chủ động dự phòng và phát hiện sớm; củng cố năng lực y tế cơ sở, tăng cường kết nối chuyên môn giữa các bệnh viện và tuyến cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường truyền thông để người dân chủ động tham gia chăm sóc sức khỏe. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, phát hiện sớm các nguy cơ và bảo đảm an toàn cho mẹ và trẻ trong suốt quá trình thai kỳ, sinh nở và sau sinh.