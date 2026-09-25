Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành Y tế triển khai hằng năm vào ngày 1-7/10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Thông qua chủ đề "Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh" năm nay, Bộ Y tế kêu gọi phụ nữ mang thai, gia đình và cộng đồng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK), góp phần giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ, khi sinh và sau sinh, đồng thời bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn ngày 25/9/2026.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Chủ đề của Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm nay “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh” mang một thông điệp rất thiết thực: kiểm soát đường huyết trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ trong thời gian mang thai, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ và về lâu dài. Điều quan trọng là ĐTĐTK có thể được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả nếu phụ nữ được khám thai đầy đủ, thực hiện sàng lọc đúng thời điểm và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế”.

Trong Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, ngành Y tế sẽ triển khai các hoạt động truyền thông kết hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, tập trung vào việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chủ động của phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 đã chính thức được phát động với chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh” .

Các cơ sở y tế tăng cường tư vấn, hướng dẫn phụ nữ mang thai khám thai định kỳ đúng lịch và chủ động thực hiện sàng lọc ĐTĐTK theo hướng dẫn của cán bộ y tế; thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận các cơ sở y tế có đủ năng lực thực hiện sàng lọc, chẩn đoán và quản lý ĐTĐTK phù hợp.

ĐTĐTK là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp trong thai kỳ và có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Một số khảo sát tại các bệnh viện chuyên khoa sản cho thấy tỷ lệ phát hiện bệnh đã tăng từ khoảng 3–4% trong giai đoạn 2001–2004 lên khoảng 20% những năm gần đây ở nhóm thai phụ được sàng lọc.

ĐTĐTK thường diễn biến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng, nên nhiều thai phụ có thể không biết mình mắc nếu không được sàng lọc. Nếu không được phát hiện và quản lý phù hợp, ĐTĐTK có thể làm tăng nguy cơ một số biến chứng đối với mẹ và trẻ như tiền sản giật, sinh non, thai to, hạ đường huyết sơ sinh, suy hô hấp và các vấn đề sức khỏe khác.

Phát hiện sớm và quản lý ĐTĐTK đúng hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ. Tùy tình trạng cụ thể, thai phụ có thể được tư vấn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, theo dõi đường huyết và áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của cán bộ y tế. Việc lựa chọn chủ đề của Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 cũng góp phần cụ thể hóa Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý ĐTĐTK được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 1470/QĐ-BYT ngày 29/5/2024.