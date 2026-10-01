Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng Khuyến học năm 2026

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10/2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình phát động, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhắc lại tư tưởng "Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh tri thức và công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, việc học hôm nay không chỉ là học để biết mà phải học để làm, học để thích ứng và làm chủ công nghệ.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, cần đưa tinh thần học tập suốt đời trở thành nhu cầu thường xuyên. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số.

Thứ hai, phải chuyển mạnh từ phương châm “học để biết” sang “học để làm, học để giải quyết vấn đề thực tiễn”, yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường thực hành, trải nghiệm.

Thứ ba, thúc đẩy mạnh mẽ phổ cập kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, trang bị cho người dân kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, lừa đảo trên môi trường mạng.

Thứ tư, việc xây dựng xã hội học tập phải bắt đầu từ cơ sở, phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng và bảo đảm nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau; trong đó cần đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và những nhóm còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương "Cổng học tập số năm 2026"

Tại chương trình phát động, Ban tổ chức đã thông qua một số giải pháp trọng tâm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Tiếp đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương "Cổng học tập số năm 2026". Việc đưa vào vận hành nền tảng này nhằm tạo điều kiện cho người dân tăng cường tiếp cận học liệu mở và nền tảng học tập số, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho mọi đối tượng trong quá trình chuyển đổi số.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà và học bổng cho người dân và học sinh có thành tích xuất sắc và vượt khó vươn lên trong học tập

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ người học, Ban tổ chức đã trao học bổng cho hơn 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt và 2 người dân vượt khó vươn lên trong học tập.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh

Đại diện Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương trao biểu trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Nguyên trao biểu trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh nhằm huy động thêm nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó và bồi dưỡng nhân tài. Tổng kinh phí tiếp nhận tại chương trình trên 13,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm về STEM Robotics và sản phẩm khoa học - công nghệ của các trường trên địa bàn tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày sách, sản phẩm giáo dục STEM, Robotics và sản phẩm khoa học - công nghệ của các trường: THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Việt Bắc, THPT chuyên Chu Văn An, THCS Hoàng Văn Thụ và THCS Vĩnh Trại; tham quan mô hình xe thư viện lưu động và thư viện xanh tại sự kiện.