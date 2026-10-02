Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 7/10, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của học tập thường xuyên, học tập suốt đời; khuyến khích mỗi người chủ động tự học, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng số, khai thác hiệu quả học liệu số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, lan tỏa thông điệp thực học, thực hành, chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ trong học tập, công việc và đời sống.

Trong khuôn khổ lễ phát động diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: Trình chiếu phóng sự về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; tiểu phẩm “AI không học thay em”; hoạt động “Chạm tay - Gửi thông điệp”; tham quan các khu trưng bày, trải nghiệm AI, STEM/Robotics, học liệu số, sách và các sản phẩm học tập.

Tại các khu trải nghiệm, học sinh trực tiếp giới thiệu, thực hành các mô hình, sản phẩm ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; trải nghiệm tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác học liệu số và sử dụng AI hỗ trợ học tập. Không gian đọc và xe thư viện lưu động tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận sách, tài liệu, góp phần hình thành thói quen đọc, tự học và tự nghiên cứu.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh tại chương trình.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 40 học sinh, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Tuần lễ góp phần lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên trong nhà trường và cộng đồng; nâng cao năng lực số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong học tập và đời sống, góp phần xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn chuyển đổi số.