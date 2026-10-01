Phát động triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026

Ngày 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phát động Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEMIExpo Vietnam) 2026. Triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày 3 - 4/12 tại TP HCM với chủ đề “Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”.

Trả lời câu hỏi của Mekong ASEAN tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan cho biết SEMIEXPO Vietnam 2026 có 4 điểm mới so với các kỳ tổ chức trước.

Thứ nhất, quy mô triển lãm được mở rộng với số lượng đối tác tham dự tăng gấp đôi so với năm trước. SEMIEXPO Vietnam 2026 dự kiến quy tụ khoảng 5.000 đại biểu và hơn 300 doanh nghiệp quốc tế. Theo bà Linda Tan, sự gia tăng này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với triển lãm cũng như thị trường bán dẫn Việt Nam.

Thứ hai, chương trình năm nay chú trọng hơn đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực, đồng thời giới thiệu chất lượng nhân lực Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Ban tổ chức cũng mong muốn tăng cường kết nối học sinh, sinh viên với ngành bán dẫn, qua đó thu hút thêm nhân lực trẻ tham gia lĩnh vực này.

Thứ ba, triển lãm bổ sung chương trình toạ đàm bàn tròn tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến năng lượng.

Thứ tư, chương trình kết nối nhà cung cấp (Supplier Sourcing Program) được tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận mạng lưới cung ứng toàn cầu. Bà Linda Tan cho biết chương trình đã nhận được sự quan tâm từ nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn kết nối với các đối tác quốc tế.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Võ Xuân Hoài phát biểu tại buổi lễ phát động Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEMIExpo Vietnam) 2026. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Bổ sung về định hướng của triển lãm năm nay, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Võ Xuân Hoài cho biết, sự kiện sẽ tập trung hơn vào việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo ông Hoài, thay vì chủ yếu tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng thấp như trước đây, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thông qua sự đồng hành của các tập đoàn lớn như Intel, Coherent, KLA và Lam Research.

Các tập đoàn này sẽ hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia chuỗi cung ứng, trước mắt ở cấp 2 và tiến tới cấp một. Đây là một trong những hướng đi nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, năng suất và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong nước.

SEMIExpo Vietnam 2026 dự kiến có khoảng 170 gian hàng, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Thermo Fisher, Accretech, Coherent, Siemens EDA, Tektronix....Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Triển lãm SEMIExpo Vietnam năm nay dự kiến có khoảng 170 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trên toàn chuỗi giá trị bán dẫn như Thermo Fisher, Accretech, Coherent, Siemens EDA, Tektronix, Letuin High-tech Việt Nam, VSAP Lab, FSEMI và DEEP C….

Tại triển lãm, khách tham quan có thể tìm hiểu công nghệ, năng lực và giải pháp trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch (IC), sản xuất, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói, thiết bị và vật liệu bán dẫn.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị bán dẫn, sự kiện cũng giới thiệu các sáng kiến từ startup, doanh nghiệp công nghệ và trường đại học, tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, sản xuất tiên tiến và phát triển bền vững.

SEMIExpo Vietnam 2026 hướng tới tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức nghiên cứu - đào tạo và các đối tác quốc tế. Chương trình kết hợp các hoạt động triển lãm, hội nghị, cập nhật thông tin về thị trường và công nghệ, kết nối kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Đối thoại cấp Bộ trưởng theo thư mời cùng các bài phát biểu chính từ lãnh đạo Chính phủ và doanh nghiệp. Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề của ngành bán dẫn, trong đó có chủ đề “Khai mở cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam” và “Xây dựng các cụm công nghiệp bán dẫn Việt Nam: Sẵn sàng về hạ tầng”.

Nội dung hội nghị cũng cập nhật triển vọng thị trường bán dẫn toàn cầu, xu hướng mới của ngành, diễn biến chính sách tại Việt Nam và sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn trong nước, đồng thời đề cập các cơ hội hợp tác và phát triển ngành.

Bên cạnh hoạt động triển lãm và hội nghị, SEMIExpo Vietnam 2026 triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm kết nối sinh viên, nhân sự trẻ với doanh nghiệp và lãnh đạo trong ngành bán dẫn. Trong đó, Talent Connect gồm các buổi tọa đàm, thảo luận về nghề nghiệp dành cho sinh viên và nhân sự trẻ. Tech Zoomers Bootcamp là chương trình học tập và trải nghiệm kéo dài hai ngày dành cho sinh viên đại học khối STEM. Flash Mentoring Session tạo cơ hội để sinh viên giao lưu và trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo trong ngành.