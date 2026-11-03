Chương trình phát động Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước hướng tới 97 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Dự chương trình có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, các tổ chức, cá nhân được vinh danh.

Các đại biểu dự chương trình phát động.

Các đại biểu dự chương trình.

Những năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh chú trọng đổi mới tuyên truyền, vận động, kết hợp hình thức trực tiếp với nền tảng số; phát huy vai trò của hơn 2.000 người có uy tín, già làng, trưởng bản và chức sắc tôn giáo. Đồng thời, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội; duy trì mô hình “Tháng nghe dân nói” và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát động tại chương trình.

Các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động được triển khai hiệu quả. Giai đoạn 2024-2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận hơn 112 tỷ đồng; Ban Vận động Cứu trợ tỉnh vận động trên 302,4 tỷ đồng, phân bổ hơn 292,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, gia đình bị thiệt hại do thiên tai và trích trên 13 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng. Riêng 9 tháng năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động gần 26,5 tỷ đồng. Việc quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn quỹ được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng.

Nghi thức Phát động toàn dân hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức Phát động toàn dân hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, MTTQ các cấp tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào đền ơn đáp nghĩa; đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh bằng những công trình, phần việc và hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 6 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng.

Phường Tô Hiệu trao ủng hộ số tiền 50 triệu đồng.

Viettel Sơn La ủng hộ 10 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Chương trình đã tổ chức vinh danh “Tấm lòng vàng” đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026; trao tặng 20 nhà Đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ các xã còn nhiều hộ cần xóa nhà tạm và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chá A Của ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của MTTQ các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong hỗ trợ xóa nhà tạm, chăm lo người nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc.

Vinh danh "Tấm lòng vàng" Viettel Sơn La

Vinh danh “Tấm lòng vàng” cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Vinh danh “Tấm lòng vàng” cho các tổ chức, cá nhân.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm; gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động thiết thực, hướng dẫn MTTQ cấp xã lựa chọn công trình, phần việc phù hợp, nhân rộng các mô hình hiệu quả và biểu dương những điển hình tiên tiến, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ các xã.

Trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ các xã.

Chương trình văn nghệ chào mừng.