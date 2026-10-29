Phát động thi tuyển phương án kiến trúc 'Nhà vệ sinh công cộng phục vụ du lịch Cao Bằng'

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hội Kiến trúc sư tỉnh, các tổ chức tư vấn thiết kế, kiến trúc sư và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn các phương án kiến trúc nhà vệ sinh công cộng phù hợp với cảnh quan, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Huy Hoàng công bố thể lệ, nhiệm vụ thiết kế và các nhóm địa điểm dự thi. Cuộc thi thu hút sự tham gia của các tổ chức tư vấn thiết kế, kiến trúc sư, nhà thiết kế, cơ sở đào tạo và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế. Các phương án dự thi phải bảo đảm tính thẩm mỹ, công năng sử dụng, phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương; thuận tiện trong quản lý, vận hành, bảo trì, chi phí hợp lý và có khả năng nhân rộng.

Các nhóm địa điểm nghiên cứu thiết kế gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Rừng Trần Hưng Đạo, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, các làng du lịch cộng đồng, điểm ngắm cảnh và những không gian công cộng phù hợp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh: Phát triển du lịch là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh phát huy giá trị di sản thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, trong đó có hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch. Chất lượng các công trình này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Đánh giá cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ kiến trúc sư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm đủ thời gian, thu hút đông đảo kiến trúc sư, chuyên gia, sinh viên tham gia; đẩy mạnh truyền thông, huy động nguồn lực xã hội hóa và xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp, tương xứng với giá trị sáng tạo của các phương án dự thi.

Các phương án thiết kế phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm địa hình, cảnh quan, quy mô và công năng của từng địa điểm, không áp dụng một mẫu thiết kế chung cho tất cả các khu vực. Công trình cần bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng, bền vững, thuận tiện trong sử dụng, bảo trì và vận hành; ưu tiên giải pháp thông gió, chiếu sáng tự nhiên, tiết kiệm chi phí, đồng thời có kiến trúc hài hòa với cảnh quan, mang bản sắc riêng của Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng nhiệm vụ thiết kế rõ ràng, đề cao chất lượng chuyên môn, tôn trọng ý tưởng sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ của tác giả; phát huy vai trò của hội đồng chuyên môn trong đánh giá, lựa chọn các phương án có tính ứng dụng cao. Qua cuộc thi, tỉnh kỳ vọng lan tỏa tư duy thiết kế lấy người sử dụng làm trung tâm, hướng tới những công trình công cộng có giá trị sử dụng lâu dài, góp phần xây dựng Cao Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn, văn minh, thân thiện.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận câu hỏi, đề nghị làm rõ thể lệ và nhiệm vụ thiết kế đến ngày 3/11/2026; hạn cuối nộp phương án dự thi trước 17 giờ ngày 9/11/2026. Việc chấm thi, lựa chọn các phương án dự thi dự kiến được thực hiện trong tháng 1/2027. Toàn bộ hồ sơ, thể lệ và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu, tham gia.