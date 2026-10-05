Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ đất sen hồng, thu hút gần 2.500 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự.

Cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, diễn ra trong 4 tuần, từ nay đến ngày 1/11. Thí sinh tham gia dự thi thông qua ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Mỗi tuần, Ban tổ chức cuộc thi sẽ xét khen thưởng 5 thí sinh đạt số điểm cao nhất, có thời gian trả lời nhanh nhất và tham gia dự thi sớm nhất lần lượt từ cao xuống thấp.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia cuộc thi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí Phạm Hữu Lầu, bí danh Tư Lộ, sinh năm 1906, quê làng Hòa An, tổng An Tịnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Thời niên thiếu, Phạm Hữu Lầu đã sớm tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ của các bậc chí sĩ yêu nước; chứng kiến, thấu hiểu nỗi khổ của người dân mất nước, sớm hình thành ý chí cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Phạm Hữu Lầu được giao nhiều trọng trách: Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc; Bí thư Tỉnh ủy Mỹ-Tân-Gò (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Mỹ Tho-Tân An-Gò Công), Ủy viên Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Phân Liên khu miền Đông, phụ trách vùng Đồng Tháp Mười (từ tháng 5/1951 đến tháng 12/1952); Ủy viên Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Nam Bộ phụ trách Công an, Thương binh và Cựu binh, Giám đốc Sở Công an Nam Bộ...

Tháng 10/1954, tại hội nghị thành lập Xứ ủy Nam Bộ, đồng chí Phạm Hữu Lầu được bầu làm Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. Từ tháng 6/1957, Đồng chí làm Quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ.

Cuối năm 1957, đồng chí thôi đảm nhiệm chức vụ Quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, do bệnh lao phổi nặng. Đồng chí vẫn tiếp tục tham gia chỉ đạo trong Xứ ủy Nam Bộ cho đến khi hy sinh vào ngày 16/12/1959, tại Phnom Penh (Vương quốc Campuchia).

Năm 1985, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đưa hài cốt đồng chí về cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Trà).

Ngày 10/5/2024, Bộ Chính trị công nhận đồng chí Phạm Hữu Lầu là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, khí tiết và lòng trung thành son sắt của người chiến sĩ cộng sản.