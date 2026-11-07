Phát động thi thiết kế biểu trưng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng (15/4/1947 - 15/4/ 2027).

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống anh hùng, những đóng góp của LLVT tỉnh trong các cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tác phẩm dự thi cần thể hiện được ý nghĩa lịch sử, truyền thống của LLVT tỉnh, nổi bật với các hình tượng như ngôi sao vàng, người lính, súng, núi rừng Việt Bắc, cờ đỏ sao vàng; đồng thời gắn với những nét đặc trưng về địa danh, cảnh quan, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương Cao Bằng. Biểu trưng cần kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và hiện tại, truyền tải thông điệp về ý chí bảo vệ Tổ quốc, xây dựng LLVT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tác phẩm phải có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa, bảo đảm tính khái quát, trang trọng và khả năng ứng dụng lâu dài. Đặc biệt, không đưa số “80” và những nội dung chỉ gắn với dịp kỷ niệm vào hình ảnh chính, nhằm bảo đảm biểu trưng có thể sử dụng rộng rãi trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống của LLVT tỉnh trong những năm tiếp theo. Mỗi tác phẩm dự thi kèm theo bản thuyết minh không quá 500 từ về ý nghĩa, giá trị hình tượng nghệ thuật và màu sắc.

Đối tượng tham gia là cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi không quá 2 tác phẩm dự thi.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn thu hút sự tham gia sáng tạo của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, lựa chọn được biểu trưng có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính thẩm mỹ cao, góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, trưởng thành, Quyết thắng” của LLVT tỉnh Cao Bằng.

Thể lệ cuộc thi