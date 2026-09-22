Phát động thi đua '80 Ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Với chủ đề “80 Ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm 80 ngày, từ ngày 5-10 đến ngày 25-12. Nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể: Thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi phát động.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả đợt thi đua cao điểm với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm làm chuyển biến tình hình cơ quan, đơn vị, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong định hướng, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ, nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Cùng ngày Lữ đoàn đã tổ chức kiểm tra đơn vị Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026, tập trung vào các nội dung công tác tham mưu, công tác chính trị, công tác hậu cần – kỹ thuật; Kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách; kiểm tra nhận thức; kiểm tra thể lực, điều lệnh đội ngũ; kiểm tra thao diễn các bảng bố trí chiến đấu trên tàu…

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về sự kiện lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến của dân tộc ta, với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”; tinh thần Quyết chiến, Quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng qua 82 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành; những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, từ đó có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.