Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026

Đại biểu tham dự sự kiện.

Sự kiện do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và thành phố Hải Phòng tổ chức.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, thành phố Hải Phòng, cùng đông đảo đại biểu, người cao tuổi tiêu biểu.

Với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, Tháng hành động năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, chủ động thích ứng với già hóa dân số và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định người cao tuổi Việt Nam là “vốn quý”, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước, hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín.

Qua các thời kỳ lịch sử, người cao tuổi đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày nay tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng cộng đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm đối với công tác người cao tuổi; ưu tiên chăm lo người cao tuổi nghèo, cô đơn, khuyết tật, không nơi nương tựa và các hoàn cảnh khó khăn; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn; phòng ngừa bạo lực, ngược đãi, xâm hại, lừa đảo và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

Cùng với chăm sóc, các cấp, ngành được yêu cầu tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín; tham gia phù hợp vào các hoạt động kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi.

Ông đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc tốt hơn và phát huy tốt hơn vai trò người cao tuổi; đồng thời chủ động tham mưu chính sách thích ứng với già hóa dân số và phát triển “kinh tế bạc”.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thành phố hiện có hơn 713.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số.

Theo ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, thành phố hiện có hơn 713.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách chăm lo người cao tuổi, trong đó có hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ và trợ giúp các trường hợp khó khăn.

Lễ phát động là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, cộng đồng và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi, hướng tới mục tiêu để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống an toàn, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước.