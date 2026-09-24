Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh đã phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ phát động.

Theo đó, Hội NCT tỉnh đề nghị các cấp hội NCT tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào và công tác hội ngày càng phát huy hiệu quả.

Trọng tâm là đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, NCT diện chính sách, người có công; phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 20.000 lượt NCT được thăm hỏi, tặng quà trong Tháng hành động.

Cùng với đó, kịp thời vận động cán bộ, hội viên chung tay hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần và ngày công giúp đỡ các gia đình, đặc biệt là gia đình NCT bị thiệt hại do mưa lũ, thiên tai sớm ổn định đời sống.

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh cũng đề nghị các cấp hội chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và điều trị các bệnh về mắt miễn phí theo chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của các chi hội và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong việc duy trì, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - văn nghệ, đồng diễn dưỡng sinh, dân vũ, thi đấu bóng chuyền hơi, góp phần giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích....

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội NCT tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế và phường Sầm Sơn đã trao tặng 20 suất quà cho các hội viên NCT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau lễ phát động, đông đảo hội viên NCT phường Sầm Sơn đã tham gia chương trình giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi nam, nữ.