Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng chương trình.

Tham dự chương trình có bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Thế Toàn - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương người cao tuổi thành phố Hà Nội và các cấp Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, để người cao tuổi thành phố tiếp tục được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thế Toàn - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thế Toàn - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội đã phát động Tháng hành động vì người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo đó, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được thành phố triển khai trong tháng 10 với chủ đề: "Cộng đồng chung tay chăm sóc tinh thần người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số".

Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội đón nhận Quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam, với sự kiện biểu diễn Dân vũ có số lượng người cao tuổi cùng tham gia đông nhất tại Việt Nam.

Với chủ đề này, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; phối hợp thực hiện tốt khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại cộng đồng.

Cùng với đó, Hội tiếp tục phát huy phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", khuyến khích người cao tuổi tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người cao tuổi; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng đồng hành tham gia, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Đông đảo người cao tuổi tham dự chương trình.

“Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII với một không khí mới, niềm tin mới và bước vào Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt hơn nữa cho người cao tuổi để thiết thực trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của người cao tuổi ở tất cả các lĩnh vực” - ông Nguyễn Thế Toàn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 700 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; đại diện nhà tài trợ trao tặng 150 suất mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.