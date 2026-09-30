Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự lễ phát động có gần 100 cán bộ, hội viên người cao tuổi, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Tháng hành động năm nay tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò trong gia đình, xã hội.

Tại lễ phát động, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh 65 triệu đồng. Từ nguồn này, 102 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, được trao tặng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động góp phần hỗ trợ kịp thời những người cao tuổi còn khó khăn, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đồng Tháp hiện có hơn 621.000 người cao tuổi. Trong đó, hơn 113.500 người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; hơn 46.500 người cao tuổi là người khuyết tật được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Đại diện doanh nghiệp trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động.

Các chính sách trợ giúp người cao tuổi được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm việc chi trả đầy đủ, kịp thời.

Hội Người cao tuổi tỉnh hiện có gần 400.000 hội viên, sinh hoạt tại 102 hội cơ sở; duy trì khoảng 600 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần hỗ trợ người cao tuổi trong đời sống, chăm sóc sức khỏe, giao lưu và tham gia các hoạt động tại cộng đồng.