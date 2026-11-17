Các đại biểu tham dự lễ phát động - Ảnh: Thùy Trang

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra từ ngày 15/11-15/12, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Trọng tâm là tập trung thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, sản xuất; tạo cơ hội để phụ nữ tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực kinh tế, việc làm, đào tạo nghề, khoa học công nghệ và các chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phát động tại buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tháng hành động là dịp để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của bình đẳng giới đối với phát triển kinh tế-xã hội đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Để tháng hành động thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu nhấn nút phát động tháng hành động - Ảnh: Thùy Trang

Các doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động, nhất là lao động nữ; xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực và phát triển nghề nghiệp.

Tặng quà cho nữ công nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất - Ảnh: Thùy Trang

Trong khuôn khổ lễ phát động, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, người lao động đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc làm, quyền lợi của người lao động và các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, đề xuất có chính sách ưu đãi để thu hút lao động địa phương trở về làm việc tại địa phương để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trong các doanh nghiệp may mặc; có chính sách hỗ trợ nhà ở công vụ cho giáo viên, nhân viên y tế tại vùng sâu, vùng xa; đẩy nhanh tiến độ, đơn giản hóa thủ tục mua nhà ở xã hội cho các đối tượng công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, các lao động nữ mong muốn có các nhà trẻ tại các cụm công nghiệp, giúp nữ công nhân có con nhỏ yên tâm làm việc; cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

Người lao động tham gia phát biểu ý kiến - Ảnh: Thùy Trang

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của người lao động thuộc lĩnh vực, thẩm quyền phụ trách và làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, hướng dẫn và đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các kiến nghị được xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Thông qua lễ phát động và hoạt động đối thoại, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện bình đẳng giới góp phần xóa bỏ định kiến giới trong lao động, sản xuất tạo điều kiện để cả nam giới và phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.