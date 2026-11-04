Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban quốc gia VSTBCPN Việt Nam, Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng chủ trì lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia VSTBCPN Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban quốc gia VSTBCPN Việt Nam, Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành phố; đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam.

Tham dự lễ phát động, về phía Quân đội có đại biểu thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 2 và một số đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng…

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hằng năm từ ngày 15-11 đến ngày 15-12, nhằm thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ cam kết đến việc làm cụ thể. Năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam triển khai Tháng hành động. Qua một thập kỷ, các hoạt động đã lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, huy động sự tham gia của các cấp, ngành và toàn xã hội trong thực hiện chính sách về bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong lao động, sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, bình đẳng giới vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Quan điểm này được khẳng định nhất quán trong đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhanh, bền vững.

Với những nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả đó được minh chứng bằng những con số cụ thể: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; lao động nữ có việc làm đạt khoảng 24,2 triệu người, chiếm 46,6% tổng số lao động có việc làm cả nước; tỷ lệ nữ làm chủ, điều hành doanh nghiệp đạt 28,2%. Đáng chú ý, bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ là một trong 3 mục tiêu Việt Nam đã đạt được trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng người lao động, tri thức trẻ tình nguyện xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải khẳng định, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bình đẳng giới, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; đẩy mạnh lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Đồng thời, thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế; chú trọng tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hoàn thiện mạng lưới dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo hướng kịp thời, an toàn, bảo mật, lấy người bị bạo lực làm trung tâm; đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu chứng kiến màn đồng diễn dân vũ và tuần hành hưởng ứng Tháng hành động.

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp được nâng lên; môi trường, điều kiện và cơ hội để phụ nữ học tập, rèn luyện, phát triển, cống hiến ngày càng được quan tâm. Phụ nữ Quân đội tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tinh thần trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để Tháng hành động năm 2026 đạt hiệu quả thực chất trong Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để đưa các thông điệp bình đẳng giới đến gần hơn với từng cán bộ, chiến sĩ, người dân, từng hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các mục tiêu bình đẳng giới đạt kết quả bền vững, gắn với chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả lao động, tiến bộ và công bằng xã hội.

Phát huy vai trò tiên phong của nam giới tại các cơ quan, đơn vị trong việc chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Kiên quyết khắc phục định kiến giới, tư tưởng phân biệt đối xử, thu hẹp dần khoảng cách giới trên mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu, ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần kịp thời thông tin, tuyên truyền nội dung chương trình đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ; phát huy vai trò của đại biểu tham dự trong lan tỏa tinh thần Tháng hành động đến đồng chí, đồng đội, gia đình và nhân dân; cụ thể hóa việc hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Dịp này, Ban tổ chức trao 36 suất quà tặng người lao động, trí thức trẻ tình nguyện xuất sắc, tiêu biểu tại các đơn vị sản xuất, Đoàn kinh tế thuộc Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3.