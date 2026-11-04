Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cấp quốc gia năm 2026

Tham dự và phát động, về phía Bộ Nội vụ có Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đại diện phía Bộ Quốc phòng có Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; đại diện địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. Buổi lễ còn được đón tiếp các lãnh đạo đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam, bà Caroline Nyamayemombe, và đông đảo đại biểu đến từ nhiều đơn vị trong và ngoài quân đội, tổ chức quốc tế.

Lễ phát động thu hút nhiều lãnh đạo, đại biểu tổ chức quốc tế tham dự

Cần hành động thiết thực, cam kết cụ thể

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức thường niên hằng năm từ ngày 15/11 đến 15/12. Năm 2026 này đánh dấu là năm thứ 10 Việt Nam triển khai Tháng hành động, đồng thời là năm bản lề thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Với chủ đề hướng vào lĩnh vực lao động, sản xuất, Tháng hành động năm nay nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải phát biểu.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, bình đẳng giới vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc thúc đẩy bình đẳng giới càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.

Để Tháng hành động đạt hiệu quả thực chất, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong chính sách lao động, việc làm, đào tạo và an sinh xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận việc làm chất lượng, kỹ năng số, công nghệ mới, vốn và thị trường; xây dựng môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử và quấy rối.

Nhiều cán bộ chiến sỹ và người lao động được trao những phần quà ý nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ứng phó kịp thời với các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; phát triển dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bảo đảm an toàn, bảo mật, lấy người bị bạo lực làm trung tâm. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ định kiến giới, phát huy vai trò của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm gia đình và xã hội. Mỗi hoạt động hưởng ứng cần gắn với kết quả cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

Một trong những hoạt động lại buổi lễ

Nhấn mạnh bình đẳng giới phải được thể hiện bằng những chuyển biến trong thực tiễn, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải mong muốn từ lễ phát động, mỗi cơ quan có thêm một hành động thiết thực, mỗi doanh nghiệp có thêm một cam kết cụ thể, mỗi gia đình có thêm một thay đổi tích cực, góp phần xây dựng xã hội công bằng, tiến bộ và phát triển bền vững.

Đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn

Đại diện Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phụ nữ Quân đội đã và đang khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tinh thần trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác, từ lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học đến giáo dục, đào tạo, y tế, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu

Để hưởng ứng hiệu quả Tháng hành động năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tập trung thực hiện tốt phương châm “Lãnh đạo sát sao – Nhận thức đúng đắn – Hành động thiết thực – Chuyển biến rõ nét”. Trong đó, xác định thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xóa bỏ định kiến giới; tạo cơ hội công bằng trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và phát triển nghề nghiệp; phát huy vai trò phụ nữ trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trên cơ sở giới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Thực hiện nghi thức nhấn nút Tháng hành động năm 2026

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu chuyển mạnh từ cam kết sang hành động, từ tạo điều kiện sang chủ động trao cơ hội, từ triển khai theo kế hoạch sang đánh giá bằng kết quả. Mỗi cơ quan, đơn vị phải thực sự trở thành môi trường an toàn để công tác, bình đẳng để phát triển, đoàn kết để cống hiến. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, tinh thần Tháng hành động sẽ không chỉ dừng lại ở một ngày hay một tháng mà được lan tỏa trong cả 12 tháng, 365 ngày của năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hoạt động tuần hành qua các tuyến phố trung tâm tỉnh Phú Thọ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động năm 2026, thể hiện quyết tâm và cam kết chung tay thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 36 suất quà tặng người lao động, trí thức trẻ tình nguyện xuất sắc, tiêu biểu tại các đơn vị sản xuất, đoàn kinh tế thuộc Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 3; nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp trong lao động, sản xuất, xây dựng Quân đội và phát triển đất nước.

Sau lễ phát động, các đại biểu chứng kiến màn đồng diễn dân vũ “Nhịp điệu bình đẳng” do cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Quân khu 2 thực hiện và hoạt động tuần hành trên đường phố Việt Trì tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động.