Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026: Từ cam kết đến hành động

Đông đảo cán bộ, sĩ quan Quân đội và đại biểu các bộ, ngành tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 tại Phú Thọ. Ảnh Huyền Ngọc

Tháng hành động vì bình đẳng giới được triển khai hằng năm từ ngày 15/11 đến 15/12. Năm 2026, chủ đề được lựa chọn là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Chủ đề nhấn mạnh mối liên hệ giữa cơ hội việc làm bình đẳng, sự thụ hưởng công bằng thành quả lao động với năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Cùng với Lễ phát động là hoạt động tuần hành hưởng ứng, nhằm huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường lao động, gia đình và xã hội an toàn, công bằng.

Bình đẳng giới là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định bình đẳng giới không phải là vấn đề riêng của phụ nữ hay nam giới mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Bình đẳng giới vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là nguồn lực phát triển đất nước. Theo Bộ trưởng, bình đẳng giới cần được thể hiện cụ thể qua cơ hội học tập, việc làm, tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp và sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trong mỗi gia đình.

Theo số liệu Bộ trưởng nêu, Quốc hội khóa XVI (2026–2031) có 150 nữ đại biểu trên tổng số 500 đại biểu, chiếm 30%. Lao động nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động cả nước. Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 52,1%, và khoảng 28% giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là nữ. Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu 2026 xếp Việt Nam thứ 35/145 về trụ cột tham gia và cơ hội kinh tế, với 75,2% khoảng cách giới đã được thu hẹp.

Tuy nhiên, nhiều thách thức vẫn hiện hữu. Thu nhập của phụ nữ hiện chỉ bằng khoảng 79% thu nhập của nam giới. Mỗi tuần, phụ nữ dành trung bình 15,2 giờ cho công việc nội trợ, chăm sóc không được trả công, nhiều hơn nam giới 6,18 giờ. Bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và tình trạng xâm hại phụ nữ, trẻ em tiếp tục đòi hỏi phải tăng cường phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Để Tháng hành động đi vào thực chất, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, thực thi chính sách bình đẳng giới và lồng ghép giới trong lao động, việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội. Cùng với đó là mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm chất lượng, kỹ năng số, vốn và thị trường cho phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và lao động phi chính thức.

Các địa phương cũng cần tăng cường phát hiện, ứng phó và xử lý hành vi bạo lực trên cơ sở giới, cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả các cơ sở cung cấp dịch vụ, địa chỉ tin cậy và nhà tạm lánh. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy nam giới chia sẻ công việc chăm sóc gia đình, phát triển dịch vụ chăm sóc có chất lượng, đổi mới truyền thông và ứng dụng chuyển đổi số để xóa bỏ định kiến giới. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện chính sách, hoàn thiện dữ liệu về giới, nâng cao năng lực cán bộ và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Quân đội hưởng ứng: “Lãnh đạo sát sao - Nhận thức đúng đắn - Hành động thiết thực - Chuyển biến rõ nét”

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ tiếp tục đưa công tác bình đẳng giới vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để phụ nữ Quân đội phát huy năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo.

Trọng tâm hành động trong Quân đội là đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo đảm cơ hội công bằng trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và phát triển nghề nghiệp; phát huy vai trò của nam giới trong thay đổi nhận thức, hành vi; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, kỷ luật, an toàn và bình đẳng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, gia đình thêm một thay đổi

Thông điệp xuyên suốt của Lễ phát động là chuyển từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể: mỗi cơ quan có thêm một việc làm thiết thực, mỗi doanh nghiệp có thêm một cam kết, mỗi gia đình có thêm một thay đổi tích cực. Mục tiêu chung là tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới một cộng đồng an toàn, không có bạo lực trên cơ sở giới.

Tiết mục văn nghệ hưởng ứng Tháng hành động với thông điệp “Bình đẳng giới cùng lao động, cùng sáng tạo, cùng phát triển” và “Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc”.