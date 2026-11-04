Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ phát động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đại biểu Quân đội dự lễ phát động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ phát động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lãnh đạo các bộ ngành thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lãnh đạo các bộ ngành thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng tặng quà cho các người lao động, trí thức trẻ tiêu biểu trong lao động sản xuất. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng tặng quà cho các người lao động, trí thức trẻ tiêu biểu trong lao động sản xuất. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đại biểu, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành dự xem màn đồng diễn tại Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ phát động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ phát động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Màn đồng diễn dân ca, dân vũ do hội viên phụ nữ, chiến sỹ Quân khu 2 hưởng ứng cho Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Màn đồng diễn dân ca, dân vũ do hội viên phụ nữ, chiến sỹ Quân khu 2 hưởng ứng cho Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Màn đồng diễn dân ca, dân vũ do hội viên phụ nữ, chiến sỹ Quân khu 2 hưởng ứng cho Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)