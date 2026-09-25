Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' tỉnh An Giang năm 2026

Lễ trao quà quỹ thiện tâm cho hộ nghèo trên địa bàn xã Ô Lâm

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong Tháng cao điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương vươn lên thoát nghèo.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân như trao tặng quà, nhu yếu phẩm, học bổng; hỗ trợ phương tiện sản xuất, vật liệu sửa chữa nhà ở cho các gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác chăm lo người nghèo cũng được biểu dương, khen thưởng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Tân trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn năm 2026

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tham gia đóng góp nguồn lực chăm lo người nghèo. Việc vận động không thực hiện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi.

Các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang bằng các hình thức: Chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước Khu vực XX: Tên tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang, số tài khoản 3761.0.9131357.91046, Phòng Kế toán nhà nước.

Chuyển khoản qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh An Giang: Tên tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang, số tài khoản 0011882650.

Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, số 33 đường Trần Hưng Đạo, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; điện thoại 02973.862.063.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Ủng hộ Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2026”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai và báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày 20.11.2026.