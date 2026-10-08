Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo', tiếp nhận số tiền hơn 17 tỷ đồng

Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhận bảng tượng trưng từ Tổ chức Rồng xanh hỗ trợ 600 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế nhấn mạnh: "Chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ “hỗ trợ trước mắt” sang “tạo điều kiện” để người dân tự vươn lên một cách bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người dân".

Đồng chí Nguyễn Chí Tài kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân tương ái", chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra: phấn đấu đến năm 2030, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm ấn tượng từ 4,93% (năm 2021) xuống còn 1,08% vào cuối năm 2025. Đặc biệt, huyện miền núi A Lưới được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2024. Riêng giai đoạn 2025 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều chương trình sinh kế, y tế, giáo dục thiết thực.

Lãnh đạo thành phố trao chứng nhận và hoa tri ân đến các mạnh thường quân hỗ trợ cho quỹ vì người nghèo thành phố .

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức bấm nút công bố hoàn thành công trình xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết cho 96 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 40 xã, phường trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2026. Tổng kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đạt trên 5,76 tỷ đồng (mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng). Mỗi gia đình sau khi hoàn thành nhà mới còn được tặng 1 tivi 43 inch để nâng cao đời sống tinh thần và tiếp cận thông tin.

Đặc biệt, hưởng ứng Lễ phát động, tính đến 19h00 ngày 07/10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận sự đóng góp và đăng ký ủng hộ của 85 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đăng ký vận động nguồn lực đóng góp hơn 12,1 tỷ đồng.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 18/11/2026, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, huy động nguồn lực xã hội giúp người dân vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống.