Phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026 tại phường An Hải

Trao hỗ trợ địa phương để bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Thời gian cao điểm vận động diễn ra từ ngày 17/10/2026 đến ngày 18/11/2026. Qua đợt vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức trực thuộc, tổ chức tôn giáo cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài phường tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Nguồn vận động sẽ được sử dụng thiết thực, phù hợp với thực tế để hỗ trợ các trường hợp khó khăn, qua đó bổ sung nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Mọi đóng góp, ủng hộ trực tiếp gửi về Trụ sở Cơ quan Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải, số 868 đường Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Các tổ chức, cá nhân cũng có thể đóng góp tự nguyện thông qua tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hải, Quỹ “Vì người nghèo”, số tài khoản 3761.0.1145371.91046 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII - Phòng giao dịch số 01; hoặc Quỹ “Vì người nghèo”, số tài khoản 0011932904 tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Năm 2026, phường An Hải phấn đấu huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa ít nhất 2 nhà “Đại đoàn kết”; đồng thời hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi và triển khai các hoạt động thiết thực khác giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, phường đặt mục tiêu giúp đỡ toàn bộ 43/43 hộ nghèo trong năm 2026, tạo điều kiện để các hộ từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống và có thêm cơ hội vươn lên.

Thông qua tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phường An Hải tiếp tục huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ, chia sẻ trong cộng đồng và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.