Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình.

Cùng dự có 225 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh tại chương trình.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Năm 2024, ngay sau bão số 3 (Yagi), Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại; năm 2025 tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17.000 tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày thực hiện với hàng vạn ngày công, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã sửa chữa thần tốc 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội.

Công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với người có công với cách mạng luôn được quan tâm.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã biểu dương, vinh danh 225 tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại chương trình, bước đầu đã có hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương với tổng số tiền gần 367 tỷ đồng. Ban tổ chức mong muốn, tinh thần sẻ chia "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào" tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực, để thêm nhiều người có điểm tựa vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.