Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự chương trình

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng…

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tinh thần lá lành đùm lá rách đã trở thành nét đẹp văn hóa, là lẽ sống của mỗi người Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự chương trình

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Để thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

Với tinh thần "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026; bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ở Trung ương và địa phương, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, tạo thêm sinh kế, việc làm, cơ hội để người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự chương trình

Nhìn lại giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế. Tính đến hết tháng 9/2026, thiên tai, bão lũ đã làm hơn 1.070 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính trên 200 nghìn tỷ đồng.

Riêng năm 2025, thiên tai gây hậu quả khốc liệt hiếm có, cao kỷ lục trong nhiều năm. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, khiến 484 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 104.700 tỷ đồng. Riêng các đợt bão lũ cuối năm 2025 tại miền Trung đã làm 1.597 căn nhà bị sập, cuốn trôi và 34.759 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Các đại biểu dự chương trình

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu công tác an sinh xã hội phải được triển khai nhanh, khẩn cấp, kịp thời, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và MTTQ các cấp triển khai, truyền thống tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại chương trình

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, từ công tác cứu trợ khẩn cấp đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo Tết và tri ân người có công đã tạo thêm nguồn lực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm lo Nhân dân trong giai đoạn có nhiều biến động.

Đối với hoạt động chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, năm 2024, MTTQ các cấp vận động Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên 7.305 tỷ đồng, gồm trên 2.335 tỷ đồng vào Quỹ và trên 4.970 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại chương trình

Cùng với ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, MTTQ các cấp phối hợp xây mới, sửa chữa 53.646 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh; 313.696 lượt học sinh, sinh viên học tập; 172.201 lượt người phát triển sản xuất.

Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được duy trì hằng năm. Dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, MTTQ các cấp trích hơn 371 tỷ đồng tặng 663.507 suất quà; Tết Bính Ngọ năm 2026 trích hơn 565 tỷ đồng tặng hơn 730.000 suất quà. Các hoạt động góp phần giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm…

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vinh danh tặng Kỷ niệm chương cho các tổ chức, cá nhân

Tại chương trình đã tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long vinh danh, tặng Kỷ niệm chương cho các tổ chức, cá nhân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.