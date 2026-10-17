Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Giai đoạn 2024-2026, bên cạnh những thuận lợi làm nên những thành tựu phát triển quan trọng của đất nước, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường xảy ra tại nhiều vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, nhất là những gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính trong những lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Mình Đức/TTXVN

Trân trọng tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm đại diện doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tổ chức tôn giáo, các văn nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế được vinh danh, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: “Đằng sau 225 tấm gương ấy là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào cả nước và nước ngoài”.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là đối với người nghèo, những người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước phát triển bền vững.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt, còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đổi mới phương thức vận động, quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Tiết mục Nắng ấm hiên nhà tại chương trình. Ảnh:Minh Đức/TTXVN

Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong các tổ chức, cá nhân được biểu dương sẽ là những hạt nhân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, kết nối sự tham gia của toàn xã hội; tin tưởng với tinh thần "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, Nghĩa đồng bào", các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc sẽ chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chương trình đã vinh danh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… trong giai đoạn 2024-2026.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia túc Vinh danh các tổ chức và cá nhân. Ảnh: MInh Đức/TTXVN

Trong 225 tổ chức và cá nhân được tôn vinh có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 30 đơn vị là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương, địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 cá nhân doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 7 tổ chức quốc tế.

Tại chương trình, bước đầu đã có hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương số tiền hơn 366 tỷ đồng. Ban Tổ chức mong muốn tinh thần sẻ chia, với tinh thần "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào" tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực, để thêm nhiều người có điểm tựa vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia túc Vinh danh các tổ chức và cá nhân. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra thông báo về tài khoản tiếp nhận Quỹ "Vì người nghèo Trung ương". Các tổ chức, cá nhân có thể gửi hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tên tài khoản: Quỹ vì người nghèo Trung ương, số tài khoản: 1401509509999;

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương, số tài khoản: 509999;

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương, số tài khoản: V555;

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương, số tài khoản: V999;

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - tài khoản ngoại tệ USD

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương, số tài khoản: 1424209999, swift code: BFTVVNVX.

Các tổ chức, cá nhân cũng có thể ủng hộ qua tài khoản Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tài khoản: 3761.0.9054386.91046 tại Phòng Giao dịch số 3, Kho bạc Nhà nước khu vực I.

Hoặc, ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; địa chỉ: tầng 2, nhà B, số 46 phố Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại hotline: 08.1929.1985