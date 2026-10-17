Chương trình diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại chương trình.

Ảnh: Quang Vinh/Báo Đại Đoàn Kết

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan... Đặc biệt, có 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh tại chương trình.

Nhìn lại giai đoạn 2024-2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu công tác an sinh xã hội phải được triển khai nhanh, khẩn cấp, kịp thời, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Một tiết mục giàu cảm xúc tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh/Báo Đại Đoàn Kết

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và MTTQ các cấp triển khai, truyền thống tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, từ công tác cứu trợ khẩn cấp đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo tết và tri ân người có công đã tạo thêm nguồn lực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm lo nhân dân trong giai đoạn có nhiều biến động.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 với mong muốn tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.