Phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' 2026, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tối 17/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Chương trình nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Dự chương trình còn có các đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo nhiều bộ ngành.

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành.

Nhìn lại giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế. Tính đến hết tháng 9/2026, thiên tai, bão lũ đã làm hơn 1.070 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính trên 200 nghìn tỷ đồng.

Riêng năm 2025, thiên tai gây hậu quả khốc liệt hiếm có, cao kỷ lục trong nhiều năm. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, khiến 484 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 104.700 tỷ đồng. Riêng các đợt bão lũ cuối năm 2025 tại miền Trung đã làm 1.597 căn nhà bị sập, cuốn trôi và 34.759 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu công tác an sinh xã hội phải được triển khai nhanh, khẩn cấp, kịp thời, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và MTTQ các cấp triển khai, truyền thống tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, từ công tác cứu trợ khẩn cấp đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo Tết và tri ân người có công đã tạo thêm nguồn lực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm lo Nhân dân trong giai đoạn có nhiều biến động.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát động chương trình.

Phát biểu phát động chương trình, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, nhìn lại giai đoạn 2024 - 2026, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm.

Trong hoàn cảnh gian khó đó, truyền thống "lá lành đùm lá rách" đã được phát huy mạnh mẽ cùng sự chung tay tích cực của Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Các nguồn lực xã hội hóa huy động cho công tác an sinh xã hội đã đạt những con số ấn tượng như: ngay sau cơn bão Yagi năm 2024, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng, và năm 2025 tiếp nhận thêm hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân cùng hơn 17.000 tổ chức, doanh nghiệp.

Nổi bật là chiến dịch Quang Trung năm 2025, chỉ trong hơn 45 ngày đã thần tốc sửa chữa 24.759 căn nhà và xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Trong chưa đầy 2 năm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã huy động gần 12.300 tỷ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 334.000 căn nhà trên phạm vi cả nước…

“Ban Tổ chức trân trọng tôn vinh 225 tập thể và cá nhân tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, văn nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế. Đây là sự ghi nhận và tri ân sâu sắc những giọt mồ hôi, công sức từ các cụ già trích tiền dưỡng già, em nhỏ mổ heo đất đến cán bộ, chiến sĩ và lực lượng từ thiện thầm lặng”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành và MTTQ tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, chú trọng tạo sinh kế bền vững, đồng thời quản lý, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch.

Đồng thời, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, chung tay đóng góp để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau

Tại chương trình, 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026 đã được tôn vinh.

Trong 225 tổ chức và cá nhân được tôn vinh có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 30 đơn vị là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương, địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 cá nhân doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 7 tổ chức quốc tế.