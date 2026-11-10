Phát động tham gia mini game tìm hiểu về phòng, chống ma túy

Cơ cấu giải thưởng và cách thức tham gia cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trên Fanpage Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (https://www.facebook.com/Canhsatdieutratoiphammatuy), gồm 2 đợt: Đợt 1 từ 10 giờ ngày 9/11 đến 10 giờ ngày 11/11/2026; đợt 2 từ 10 giờ ngày 16/11 đến 10 giờ ngày 20/11/2026.

Các tập thể, cá nhân đạt giải sẽ được trao thưởng tại chương trình nghệ thuật “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”, diễn ra tối 21/11/2026 tại tỉnh Cao Bằng.

Thông qua mini game, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy; đặc biệt khuyến khích thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia.

Công văn số 9737/CAT-PCTCT ngày 09/11/2026, Công an tỉnh Cao Bằng