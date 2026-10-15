Phát động tham gia Hội thi 'Sản phẩm OCOP tiêu biểu' tại Festival OCOP Việt Nam 2026

Hội thi nhằm tôn vinh các sản phẩm OCOP tiêu biểu có sự sáng tạo về bao bì, câu chuyện sản phẩm, thể hiện rõ bản sắc văn hóa, giá trị tài nguyên và tri thức bản địa của các vùng, miền

Hội thi được tổ chức căn cứ theo Quyết định số 46/QĐ-VPĐP-OCDL và Quyết định số 49/QĐ-VPĐP-OCDL ngày 01/10/2026 của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về kế hoạch và thể lệ tổ chức.

Theo đó, Hội thi nhằm tôn vinh các sản phẩm OCOP tiêu biểu có sự sáng tạo về bao bì, câu chuyện sản phẩm, thể hiện rõ bản sắc văn hóa, giá trị tài nguyên và tri thức bản địa của các vùng, miền; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, giới thiệu những cách làm sáng tạo trong phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh và khả năng thương mại hóa sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối tượng tham gia là sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận ít nhất 03 tháng tính đến thời điểm tham gia Hội thi; được UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý đề cử gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, lựa chọn và đề cử với Ban Tổ chức.

Sản phẩm OCOP có bao bì ấn tượng; Tôn vinh các sản phẩm có bao bì, nhãn hàng hóa được thiết kế sáng tạo, thẩm mỹ, tiện lợi, phù hợp với đặc tính sản phẩm và thị trường mục tiêu; thể hiện được bản sắc, câu chuyện và giá trị riêng của sản phẩm, địa phương.

Sản phẩm OCOP có câu chuyện truyền cảm hứng; Tôn vinh các sản phẩm có câu chuyện đặc sắc, chân thực, có chiều sâu, thể hiện mối liên hệ giữa sản phẩm với vùng đất, con người, văn hóa, tài nguyên bản địa và quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng; đồng thời thể hiện được câu chuyện sản phẩm trên bao bì, nhãn mác và hoạt động thương mại.

Hồ sơ dự thi, mỗi hạng mục yêu cầu Phiếu đăng ký tham gia, bản sao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, bản giới thiệu tóm tắt, 03 mẫu sản phẩm và tài liệu minh chứng liên quan. Riêng hạng mục câu chuyện truyền cảm hứng cần bổ sung thêm bản sao câu chuyện sản phẩm theo hồ sơ đánh giá, phân hạng OCOP.

Về quy mô, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn tối đa 02 sản phẩm (trừ nhóm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch), gồm 01 sản phẩm cho mỗi hạng mục. Mỗi sản phẩm chỉ tham gia 01 hạng mục giải thưởng.

Thời gian tổ chức: Nhận hồ sơ, sản phẩm trước ngày 20/11/2026. Chấm sơ loại tại địa phương: từ ngày 20 - 24/11/2026. Gửi hồ sơ về Ban Tổ chức: từ ngày 25/11/2026.

Đánh giá và chấm điểm: từ ngày 03 - 05/12/2026. Công bố và trao giải: dự kiến ngày 06/12/2026.

Trưng bày sản phẩm tại Festival: từ ngày 03/12 đến 06/12/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai nội dung, thể lệ Hội thi và lựa chọn các chủ thể có sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu đăng ký tham gia. Hồ sơ đăng ký gửi về Sở trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, lựa chọn gửi Ban Tổ chức./.