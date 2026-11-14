Phát động sáng tác thơ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh

Đối tượng tham gia gồm: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, hội viên Hội thơ Đường luật tỉnh, văn nghệ sĩ, cộng tác viên văn học, nghệ thuật cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Cuộc thi nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ lực lượng vũ trang Cao Bằng.

Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh; những dấu mốc, sự kiện, chiến công tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khắc họa hình ảnh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công; tinh thần huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các tác phẩm cũng khuyến khích khai thác hình ảnh người chiến sĩ trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tình đoàn kết quân - dân, tình đồng chí, đồng đội và những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương Cao Bằng. Các thể thơ được sử dụng đa dạng, như: thơ Đường luật, lục bát, song thất lục bát, thơ bốn đến tám chữ, thơ tự do và các thể thơ phù hợp khác.

Thời gian sáng tác từ tháng 11/2026 đến hết tháng 12/2026. Tác giả gửi tác phẩm về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước 10 giờ ngày 12/1/2027.

Mỗi tác giả thuộc nhóm văn nghệ sĩ, hội viên và các đối tượng quần chúng được mời tham gia gửi không quá 3 tác phẩm. Tác phẩm phải do chính tác giả sáng tác, bảo đảm tính chính xác về nhân vật, sự kiện, địa danh và không vi phạm bản quyền.

Trên cơ sở tuyển chọn, những tác phẩm tiêu biểu sẽ được biên tập, xuất bản thành tập thơ “Vững mạnh nơi đầu nguồn”, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong lực lượng vũ trang và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh.

Kế hoạch tổ chức sáng tác thơ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh