Theo đó, nội dung trọng tâm của phong trào gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho các đối tượng, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng huy động các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Phát động Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại" trên cả nước. Trong ảnh: Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh / qdnd.vn

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; phát triển tiềm lực khoa học-công nghệ, hạ tầng số và năng lực bảo đảm quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, đối ngoại với củng cố QPAN; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; nâng cao tiềm lực và thế trận quốc phòng trên từng địa bàn, lĩnh vực; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các môi trường, không gian chiến lược mới.

Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phong trào; tổ chức phong trào gắn với các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, QPAN bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; tránh chồng chéo, hình thức. Tập trung xây dựng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm hiệu quả, bền vững và có khả năng nhân rộng. Mỗi ban, bộ, ngành Trung ương có ít nhất một mô hình hoặc cách làm hiệu quả; mỗi tỉnh, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm về "quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại"; lấy hiệu quả thực chất, sự tham gia của nhân dân làm tiêu chí đánh giá, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Chỉ thị đặt ra lộ trình: Tháng 12-2026 tổ chức phát động phong trào trên phạm vi cả nước, bảo đảm trang trọng, thống nhất, thiết thực. Năm 2027 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện phong trào. Từ năm 2027 đến năm 2035 xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến. Năm 2031 tổ chức sơ kết thực hiện phong trào. Năm 2036 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.