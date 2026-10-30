Phát động Phong trào 'Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại'

Tổ chức Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại" trên cả nước. Ảnh: TTXVN

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại".

Chỉ thị nêu: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang diễn ra ở nhiều khu vực; các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng. Để nâng cao khả năng phòng thủ đất nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại" (Phong trào).

Nội dung trọng tâm của Phong trào gồm:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng huy động các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ, hạ tầng số và năng lực bảo đảm quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại với củng cố quốc phòng và an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; nâng cao tiềm lực và thế trận quốc phòng trên từng địa bàn, lĩnh vực; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các môi trường, không gian chiến lược mới.

Lộ trình triển khai

Tháng 12 năm 2026: Tổ chức phát động Phong trào trên phạm vi cả nước, bảo đảm trang trọng, thống nhất, thiết thực.

Từ năm 2027 đến năm 2035:

- Năm 2027: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện Phong trào.

- Từ năm 2027 đến năm 2035: Xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến. Năm 2031 tổ chức sơ kết thực hiện Phong trào.

Năm 2036: Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.