Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Cùng dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng tham gia cùng đông đảo nhân dân.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, Lễ phát động hướng tới hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên trong mỗi người dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Tại điểm cầu Hà Nội, trên 12.000 người cùng hội tụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời, tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, hàng nghìn người dân cùng tham gia các hoạt động chạy và hưởng ứng, tạo nên không khí rèn luyện thể thao rộng khắp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu phát động tại sự kiện

Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử và kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta cùng hội tụ và kết nối 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhau phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và phồn vinh”.

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: "Dân cường thì quốc thịnh". Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một sự lựa chọn đơn giản: chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu dự lễ phát động

Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe.

Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo được một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh. Và để tạo một xã hội khỏe mạnh, để thể dục thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần phòng, chống bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh của quốc gia.

“Với tinh thần đó, thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng”, Phó Thủ tướng phát biểu phát động.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chạy hưởng ứng

Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện; biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

“Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động, hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường, thịnh vượng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau nghi thức phát động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo lực lượng tham gia chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cùng thời điểm, tại các điểm cầu địa phương, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và nhân dân đồng loạt tham gia các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

Ban tổ chức hy vọng từ lễ phát động hôm nay sẽ tạo thành thói quen tập luyện của người dân

Không chỉ tạo dấu ấn bằng cuộc chạy đồng hành, trong ngày 10.10 và sáng 11.10, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn trở thành không gian thể thao mở với nhiều hoạt động biểu diễn, hướng dẫn, trải nghiệm và thi đấu giao lưu.

Người dân có thể thử sức với pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao; đồng thời theo dõi và trải nghiệm các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo, Võ cổ truyền.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu giữa người dân với các vận động viên tiêu biểu. Các vận động viên trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, cùng người dân tham gia thử thách và giao lưu, qua đó đưa thể thao thành tích cao đến gần hơn với đời sống và truyền cảm hứng để mỗi người lựa chọn môn tập phù hợp.

Người dân náo nức tham gia sự kiện

Ban Tổ chức cũng bố trí khu đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên, khu tư vấn và kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng và điều kiện. Đây cũng là cách để thông điệp của Lễ phát động không chỉ dừng lại trong một buổi sáng, mà tiếp tục được duy trì bằng những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Lễ phát động mang thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, hướng tới nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam; đồng thời khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Từ những bước chạy đồng hành sáng 10.10 đến việc lựa chọn một môn thể thao để tập luyện mỗi ngày, tinh thần của Lễ phát động được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa trong từng gia đình, khu dân cư và cộng đồng.

Khi rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân và một phần của nếp sống, mỗi người dân khỏe mạnh sẽ góp thêm một nguồn lực cho một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và phát triển bền vững.