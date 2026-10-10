Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao: Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường

Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển văn hóa Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Quốc phòng; lãnh đạo TP. Hà Nội và các ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút phát động phong trào.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: "Dân cường thì quốc thịnh", một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, để mục tiêu đó trở thành hiện thực, mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện; không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày; để từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và cộng đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động.

"Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh; để thể dục, thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh của mỗi quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

"Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh”, Phó Thủ tướng nói.

Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ đồng hành, xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (số 47 phố Hàng Dầu).

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho người dân.

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của khoảng 12.000 người tại Thủ đô Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp.

Được biết, trong hai ngày 10 và 11/10, toàn bộ khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được chuyển đổi thành một không gian trải nghiệm thể thao khổng lồ dành cho cộng đồng. Người dân có cơ hội trực tiếp tham gia và tìm hiểu hàng loạt bộ môn đa dạng, từ các môn thể thao truyền thống, võ thuật (Vovinam, Wushu, võ cổ truyền), thể thao trí tuệ (cờ vua, cờ tướng), cho đến các bộ môn thể thao hiện đại đang thu hút giới trẻ như pickleball, bóng rổ 3x3, roller, golf.

Lễ phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Đáng chú ý, Ban tổ chức đã thiết lập các trạm tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản ngay tại sự kiện để hướng dẫn người dân phương pháp tập luyện khoa học, phù hợp với thể trạng, đồng thời vận động người dân ký cam kết duy trì nhịp độ vận động thường xuyên. Đây là bước đi thiết thực, đưa phong trào rèn luyện thân thể thực sự đi vào đời sống, lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong kỷ nguyên mới.