Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 được phát động với thông điệp "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh", kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Uỷ viên Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham gia hoạt động chạy bộ, đi bộ. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Mỗi người dân chủ động rèn luyện sức khỏe

Phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng kết nối, lan tỏa thông điệp tập luyện thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân cường thì quốc thịnh", Phó Thủ tướng khẳng định một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Đảng và Nhà nước luôn đặt con người, sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển. Thể dục, thể thao không chỉ giúp nâng cao thể lực, phòng, chống bệnh tật mà còn nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, ý chí và sự gắn kết cộng đồng.

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì hay sinh sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với sức khỏe và điều kiện của bản thân để tập luyện thường xuyên. Các cấp, ngành, địa phương cần phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, đưa phong trào trở thành hoạt động tự giác, bền vững.

Hàng trăm nghìn người hưởng ứng trên cả nước

Ngay sau nghi thức phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ, đi bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Theo Ban Tổ chức, chương trình tại Hà Nội thu hút gần 12.000 người; tại 33 tỉnh, thành phố, khoảng 100.000 người tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Các địa phương tổ chức chạy bộ tại quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa - thể thao, sân vận động và các tuyến phố đi bộ, thu hút cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo nhân dân.

Tại Hà Nội, các màn biểu diễn võ thuật, thể dục của lực lượng công an và quân đội tạo điểm nhấn cho chương trình. Quân đội huy động 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công biểu diễn võ thuật, thể dục.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong hai ngày 10-11/10, khu vực hồ Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và giao lưu thể thao như pickleball, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ 3x3, kéo co, cờ vua, cùng các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và võ cổ truyền. Người dân cũng có cơ hội giao lưu với vận động viên tiêu biểu, tìm hiểu quá trình tập luyện và trực tiếp trải nghiệm các môn thể thao.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức bố trí khu đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên, tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản và hướng dẫn phương pháp vận động phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng. Qua đó, chương trình hướng tới đưa thể thao trở thành thói quen hằng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.