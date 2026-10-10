Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu chạy bộ đồng hành hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên". (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô dự lễ phát động.

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, thuộc chuỗi hoạt động hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đưa tập luyện thể thao trở thành thói quen của mỗi người dân

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức chương trình trong không khí những ngày tháng Mười lịch sử, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình kết nối 34 điểm cầu trên cả nước, cùng phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì sức khỏe nhân dân, hướng tới xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường thịnh.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”, Phó Thủ tướng khẳng định sức khỏe của mỗi người dân có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Việc nâng cao thể lực, sức khỏe không chỉ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí và nghị lực.

Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân cần bắt đầu từ những hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân. Từ việc lựa chọn một môn thể thao yêu thích, duy trì tập luyện hằng ngày, thói quen vận động có thể lan tỏa trong từng gia đình, cơ quan, trường học và cộng đồng.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những hoạt động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tham gia tập luyện.

Theo đó, phong trào cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tránh dừng lại ở những hoạt động mang tính thời điểm.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình”. Từ tinh thần ấy, mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay sẽ góp phần hình thành một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, tạo nên sức mạnh và tầm vóc của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức ấn nút phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên". (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chương trình mở đầu bằng tiết mục trống hội “Hào khí Việt Nam”, tiếp nối là màn trình diễn khiêu vũ thể thao “Bản Tango Hà Nội” của kiện tướng Khánh Thi cùng các vận động viên đội tuyển Công an nhân dân và thành phố Hà Nội.

Lễ phát động cũng là hoạt động cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 27-KH/BTGDVTW ngày 16/3/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về phối hợp tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, đồng thời triển khai những định hướng phát triển thể dục, thể thao được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

Hơn 100.000 người hưởng ứng phong trào trên cả nước

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là chạy bộ, đi bộ đồng hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo người dân.

Ngay sau nghi thức phát động, các đại biểu và người tham gia thực hiện hoạt động đi bộ đồng hành một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, trực tiếp hưởng ứng thông điệp rèn luyện sức khỏe bằng những hoạt động vận động thể chất.

Đối với nội dung chạy bộ đồng hành, đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích tại khu vực trước trụ sở cơ quan quản lý văn hóa, thể thao của thành phố Hà Nội.

Các hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng, từ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các câu lạc bộ thể thao.

Cùng thời điểm, 33 tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế. Các chương trình có sự tham gia của cán bộ, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người cao tuổi và đông đảo nhân dân.

Theo thống kê của Ban tổ chức, khoảng 12.000 người tham gia hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành tại Hà Nội và khoảng 100.000 người hưởng ứng tại các địa phương.

Việc tổ chức đồng thời trên phạm vi cả nước không chỉ tạo không khí sôi nổi trong ngày phát động mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tập luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham gia chạy bộ đồng hành hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên". (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết nối thể thao thành tích cao với phong trào quần chúng

Trong hai ngày 10 và 11/10, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng với nhiều hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật và giao lưu giữa vận động viên, huấn luyện viên với người dân.

Các khu vực trải nghiệm giới thiệu nhiều môn thể thao như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, cờ tướng, kéo co, bóng rổ 3x3, trượt patin và đi bộ thể thao.

Bên cạnh đó, những màn biểu diễn Vovinam, judo, wushu, taekwondo và võ cổ truyền góp phần giới thiệu sự đa dạng của các loại hình vận động, giúp người dân có thêm cơ hội tìm hiểu và lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu với các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, trong đó có những gương mặt vừa giành huy chương tại Asian Games 2026 như các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm cùng nhiều vận động viên thành tích cao khác.

Lễ phát động có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thông qua những cuộc giao lưu, người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, có cơ hội tìm hiểu về quá trình tập luyện, thi đấu và những nỗ lực vượt qua khó khăn của các vận động viên trên hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế.

Các chương trình biểu diễn võ thuật, thể dục của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cũng mang đến những nội dung sinh động, giới thiệu nền tảng thể lực, tinh thần kỷ luật và ý chí rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Việc kết hợp hoạt động trải nghiệm với giao lưu vận động viên góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Qua đó, những thành tích của thể thao Việt Nam không chỉ được giới thiệu tới công chúng mà còn trở thành nguồn động viên, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện sức khỏe.

Theo Ban tổ chức, lễ phát động là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong nhân dân. Để duy trì hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương, trường học và tổ chức đoàn thể được khuyến khích tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình tập luyện phù hợp, phát huy vai trò của các câu lạc bộ và thiết chế thể thao cơ sở.

Cùng với việc mở rộng không gian tập luyện, các hoạt động cần chú trọng tính an toàn, thuận tiện và khả năng tiếp cận của người dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi và những nhóm ít có điều kiện tham gia thể thao.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, chương trình hướng tới mục tiêu đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành nhu cầu tự giác và thói quen thường xuyên trong đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.