Phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển của đất nước. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người, sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển; đồng thời nhấn mạnh thể lực của mỗi người dân góp phần tạo nên sức mạnh quốc gia.

Các đại biểu dự Lễ phát động (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Theo Phó Thủ tướng, để phong trào đi vào đời sống, mỗi người dân cần lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và điều kiện cá nhân. Duy trì tập luyện thường xuyên sẽ góp phần hình thành thói quen vận động trong gia đình và cộng đồng, hướng đến xây dựng lối sống lành mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ phát động (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng.

Với các cấp, các ngành, các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong Nhân dân.

"Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Tại Hà Nội, chương trình có sự tham gia của gần 12.000 người; các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố ghi nhận khoảng 100.000 người.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của vận động thể chất trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; khuyến khích mỗi người chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng, điều kiện sinh hoạt và duy trì tập luyện thường xuyên.

Các lực lượng tham gia hưởng ứng tại Lễ phát động. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Trong 2 ngày 10 và 11/10, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng với các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, giao lưu giữa vận động viên, huấn luyện viên với người dân và giới thiệu nhiều hình thức vận động phù hợp với các lứa tuổi với các môn: Pickleball, Cầu lông, Bóng bàn, Cầu mây, Cầu lông, cờ Tướng, Kéo co, Bóng rổ 3x3, Roller và Đi bộ thể thao được tổ chức tại các khu vực trải nghiệm.

Cùng với đó, nhiều môn võ cũng được tổ chức như Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và Võ cổ truyền cũng góp phần giới thiệu sự phong phú của các loại hình vận động, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia và lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu với các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, trong đó có những gương mặt vừa giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 như: các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm và các vận động viên thành tích cao khác.

Thông qua các buổi giao lưu, người dân có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ về hành trình tập luyện, thi đấu, những nỗ lực vượt qua khó khăn và kinh nghiệm chinh phục các đấu trường quốc tế của vận động viên. Những câu chuyện về ý chí, tinh thần bền bỉ và niềm tự hào khi thi đấu vì màu cờ sắc áo góp phần truyền cảm hứng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, khuyến khích các em tích cực rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê thể thao và xây dựng lối sống năng động.