Phát động phong trào toàn dân luyện tập thể thao: 'Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh'

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham gia hoạt động chạy bộ, đi bộ. Ảnh: CP

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội và các địa phương.

Lễ phát động nhằm tiếp tục triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 27-KH/BTGDVTW ngày 16/3/2026 về phối hợp tổ chức Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: CP

Phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử, kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng kết nối, phát động phong trào "Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh".

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

Nhấn mạnh những giá trị mà thể thao mang lại, Phó Thủ tướng cho rằng muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và thịnh vượng.

Các đại biểu tham gia hoạt động chạy bộ, đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: CP

Ngay sau nghi thức ấn nút phát động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các bộ, ngành, TP. Hà Nội, các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ, đi bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo Ban Tổ chức, chương trình tại Hà Nội thu hút gần 12.000 người tham gia. Tại 33 tỉnh, thành phố, các hoạt động hưởng ứng ghi nhận khoảng 100.000 người tham gia, gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an; đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên; vận động viên, huấn luyện viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hội viên các câu lạc bộ thể thao và đông đảo nhân dân.