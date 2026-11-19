Quang cảnh lễ phát động - Ảnh: X.D

Với chủ đề: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, phong trào thi đua được triển khai từ ngày 15/11/2026 đến ngày 27/7/2027 với 6 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại nước bạn Lào; thực hiện tốt công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn dân; chấp hành nghiêm quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026 - Ảnh: X.D

Đợt thi đua xác định chỉ tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập 202 hài cốt liệt sĩ trở lên và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Trong đó, Ban CHQS các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; duy trì cung cấp thông tin hằng tuần, phối hợp chặt chẽ với các đội tìm kiếm, quy tập để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026 - Ảnh: X.D

Thông qua phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2 và Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026.