Phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương"

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức; đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan, công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường thuộc ngành Công Thương; cùng các chuyên gia, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Các đại biểu tham dự tại sự kiện

Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện. Chương trình nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích phát hiện, đề xuất, ứng dụng và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

Chuyển tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động cụ thể trong toàn Ngành

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu lực quản trị và năng lực tự chủ quốc gia.

Đối với ngành Công Thương, ba bài toán lớn cần tập trung giải quyết là: bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia bằng những sáng kiến, giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần đưa phong trào trở thành động lực đổi mới từ mỗi cá nhân, mỗi đơn vị và lan tỏa trong rộng rãi trong toàn Ngành

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong Ngành đã chủ động chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với hoạt động vận hành, sản xuất và thị trường, hướng tới hiệu quả cụ thể.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, đồng hành với các hoạt động chuyên môn, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai các hoạt động gắn với Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn Ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia bằng những sáng kiến, giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần đưa phong trào trở thành động lực đổi mới từ mỗi cá nhân, mỗi đơn vị và lan tỏa trong rộng rãi trong toàn Ngành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm để Chương trình đạt được mục tiêu đề ra

Để Chương trình đạt được mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các đơn vị đầu mối tổ chức tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn sáng kiến, giải pháp theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí; chú trọng tính mới, tính sáng tạo, giá trị thực tiễn, hiệu quả và khả năng ứng dụng, nhân rộng. Việc triển khai cần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ hai, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào và tham gia Cuộc thi; chủ động tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp, đồng thời có hình thức khuyến khích, động viên người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, tạo giá trị thiết thực.

Thứ ba, tăng cường kết nối, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trong toàn Ngành để chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực, đưa sáng kiến vào thực tiễn. Gắn triển khai phong trào với truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Khơi dậy sức sáng tạo từ mỗi đoàn viên, người lao động

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, có hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức kêu gọi các công đoàn tập đoàn, Tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và tham gia cuộc thi bằng những sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng và nhân rộng

Việc Bộ Công Thương triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, trong đó có phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi các công đoàn tập đoàn, Tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tích cực vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và tham gia cuộc thi bằng những sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam cam kết sẽ tích cực hưởng ứng phong trào; chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ phù hợp với công việc

Đại diện cho người lao động toàn Ngành, ông Nguyễn Văn Nguyên - Chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng khi phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được triển khai trong toàn ngành.

Với trách nhiệm là một người lao động đang đứng trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Nguyên cam kết sẽ tích cực hưởng ứng phong trào; chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ phù hợp với công việc. Đồng thời, cùng đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn và đơn vị phát động; đồng thời vận động người lao động cùng tham gia phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Inovation”.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, nhằm khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng các sáng kiến, cải tiến xuất phát từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, thực tiễn, có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Humanoid Robot đến từ Công ty Công nghệ ADT Global biểu diễn văn nghệ cùng vũ đoàn tại sự kiện

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào.

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được tổ chức nhằm phát hiện, lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương.

Đối tượng tham gia là các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi.

Qua Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội tiêu biểu tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp và lựa chọn 5 đội vào Vòng Chung kết. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố Cuộc thi đến ngày 20/11/2026; Vòng Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Chung cuộc, Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.