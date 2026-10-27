Đưa đổi mới sáng tạo thành hoạt động thường xuyên

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tham dự và phát biểu tại lễ phát động.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường và các tổ chức công đoàn thuộc ngành Công Thương.

Chương trình do Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện, nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu lực quản trị.

Đối với ngành Công Thương, Thứ trưởng chỉ rõ ba bài toán lớn cần tập trung giải quyết, gồm: bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong ngành đã chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với yêu cầu vận hành, sản xuất và thị trường. Tuy nhiên, để đổi mới sáng tạo thực sự mang lại hiệu quả, các sáng kiến cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, được ứng dụng và có khả năng nhân rộng.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” sẽ tạo điều kiện kết nối, chia sẻ những mô hình, giải pháp hiệu quả, tiến tới phát triển thành các giải pháp có khả năng ứng dụng rộng rãi trong toàn ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Để phong trào đạt hiệu quả thực chất, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị đầu mối tổ chức tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn sáng kiến đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, chú trọng tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả thực tiễn và khả năng nhân rộng. Quá trình triển khai phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia; có hình thức khuyến khích, động viên phù hợp đối với những sáng kiến mang lại giá trị thiết thực.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực, đưa sáng kiến vào thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát huy sáng kiến từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh

Hưởng ứng phong trào, bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, những năm qua, các cấp công đoàn trong ngành đã chú trọng tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động sản xuất, kinh doanh, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Theo bà Lê Thị Đức, mỗi năm có hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Việc triển khai phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” sẽ tiếp tục khuyến khích người lao động phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất những giải pháp cải tiến ngay từ vị trí công tác, dây chuyền sản xuất và hoạt động quản lý hằng ngày.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi các công đoàn tập đoàn, tổng công ty và công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào bằng những sáng kiến cụ thể, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Đại diện người lao động ngành Công Thương, ông Nguyễn Văn Nguyên - Chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, phong trào sẽ tạo thêm cơ hội để người lao động đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào công việc.

Hưởng ứng chương trình, đại diện người lao động cam kết chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn đề xuất giải pháp cải tiến, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo do công đoàn, doanh nghiệp phát động.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; đồng thời kích hoạt các cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn cùng chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Innovation”.

Toàn cảnh lễ phát động.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” tiếp nhận các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến tháng 12/2026, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào.

Đối với Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, hồ sơ được tiếp nhận đến ngày 20/11/2026. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội thi tiêu biểu qua vòng sơ khảo để tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp, sau đó chọn 5 đội vào vòng chung kết, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Thông qua hai hoạt động, Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng tới phát hiện, lựa chọn và nhân rộng những sáng kiến có giá trị ứng dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.

Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” dành cho cá nhân, nhóm tác giả, doanh nghiệp và đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Trong khi đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” dành cho các đội từ 3 thành viên trở lên; mỗi đơn vị được đề cử tối đa 10 đội. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải Nhất 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.