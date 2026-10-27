Phát động phong trào thi đua 'Sáng kiến mỗi ngày' ngành Công Thương

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu lực quản trị và năng lực tự chủ quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Đối với ngành Công Thương, ba bài toán lớn cần tập trung giải quyết là: bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong ngành đã chủ động chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với hoạt động vận hành, sản xuất và thị trường, hướng tới hiệu quả cụ thể.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, đồng hành với các hoạt động chuyên môn, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai các hoạt động gắn với Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày" năm 2026. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, có hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Việc Bộ Công Thương triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, trong đó có phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Inovation”.

Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”: Tiếp nhận sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến tháng 12/2026, Ban Tổ chức biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào.

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”: Nhận hồ sơ đến ngày 20/11/2026, lựa chọn 5 đội vào chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.