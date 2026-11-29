Đẩy mạnh các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027)

Theo Kế hoạch, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; Thi đua bảo đảm 100% người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi theo đúng quy định.

Thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 127- KH/TU ngày 26/9/2026 của Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất một chương trình, hoạt động, công trình hoặc phần việc cụ thể tri ân người có công với cách mạng.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liêm dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Núi Chùa

Về đối tượng thi đua: đối với tập thể: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các xã, phường; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các khu dân cư (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương). Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; các nhà hảo tâm, doanh nhân; người có công với cách mạng, thân nhân người có công và Nhân dân trong tỉnh.

Thời gian triển khai và tổng kết phong trào thi đua: Phong trào thi đua được triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn tỉnh từ tháng 11/2026 đến hết tháng 7/2027. Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tổ chức trang trọng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

UBND tỉnh yêu cầu các tập thể, cá nhân tích cực thi đua trong đợt cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí, khát vọng cống hiến xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh.