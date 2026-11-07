Phát động Phong trào thi đua ‘5 tiên phong, 5 chủ động’ trong huấn luyện tân sinh viên năm học 2026-2027

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu trong buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại buổi lễ, Đại úy Lê Hoàng Linh, Phó Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết: Phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 chủ động” tập trung vào 5 nội dung: Tiên phong trong quản lý, giáo dục, giảng dạy, huấn luyện. Tiên phong trong xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Tiên phong trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiên phong trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và phục vụ khóa huấn luyện. Tiên phong trong đồng hành cùng tân sinh viên.

Đồng thời, triển khai 5 chủ động đối với tân sinh viên gồm: Chủ động rèn luyện lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, truyền thống Công an nhân dân (CAND) và lực lượng CSCĐ. Chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử. Chủ động rèn luyện nâng cao thể lực, thể chất. Chủ động học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình huấn luyện đầu khóa. Chủ động tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng đơn vị.

Chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến cho rằng: Phong trào được phát động đúng ngày kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức (24-11) và nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác công an năm 2026: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ huấn luyện và tinh thần tự giác, chủ động của tân sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, đoàn kết, lành mạnh và an toàn.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 tặng quà cho tân sinh viên khó khăn. Ảnh: Nguyệt Hà

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến đề nghị các cơ quan đơn vị, trực tiếp là tổ chức đoàn khi triển khai phong trào phải thiết thực, hiệu quả, lấy chuyển biến trong nhận thức, hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, kiên quyết tránh hình thức, thành tích. Đồng thời là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thông qua các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên; góp phần hun đúc lý tưởng, bản lĩnh, ý chí vượt khó và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Đại diện tổ chức quần chúng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và nhà tài trợ tặng quà cho các tân sinh viên thủ khoa đầu vào. Ảnh: Nguyệt Hà

Phó Tư lệnh CSCĐ yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện tân sinh viên quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định ngay từ những ngày đầu tân sinh viên về đơn vị; quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình huấn luyện khung, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ tân sinh viên. Tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động tuyên truyền, cụ thể hóa phong trào “5 tiên phong, 5 chủ động” thành các nội dung, mô hình, hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ huấn luyện...

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến động viên các tân sinh viên xác định đúng động cơ, mục tiêu học tập, rèn luyện; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tự giác chấp hành Điều lệnh CAND, nội quy, kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ; chấp hành nghiêm quy trình, quy định trong sử dụng vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ đồng đội, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các nhà tài trợ tặng quà cho các tân sinh viên đậu thủ khoa đầu vào các nhà trường công an. Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp tặng quà cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.