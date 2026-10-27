Phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày' ngành Công Thương

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: P.V

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, cuộc thi “Nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn ngành.

Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Các sáng kiến được triển khai từ ngày 1-1-2025 đến hết ngày 30-11-2026, bảo đảm mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Dự kiến trong tháng 12-2026, ban tổ chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào.

Nghi thức phát động phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" ngành Công Thương. Ảnh: P.V

Với cuộc thi “Nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi.

Về cơ cấu giải thưởng, 1 Giải Nhất có trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.