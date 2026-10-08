Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Phát động phong trào quy mô quốc gia: 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên'. Ảnh: T.D

Sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức Lễ phát động Phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026; điểm cầu trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến đồng thời tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố;

Lễ phát động chuyển tải thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh và hiệu quả; tích cực rèn luyện thân thể, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức liên quan chuẩn bị kỹ chương trình, kịch bản, nội dung, phương án tổ chức và kết nối đường truyền, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Lễ phát động ở quy mô quốc gia vào ngày 10/10/2026; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định; ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội.

Chủ trì điều phối tổng thể Lễ phát động và tổ chức điểm cầu trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội theo chương trình, kịch bản, phương án đã thống nhất; bảo đảm các hoạt động hưởng ứng đồng loạt diễn ra tại các điểm cầu ở 34 tỉnh, thành phố (như chạy, đi bộ đồng hành, các hoạt động thể thao tập thể, cộng đồng…), tạo sức lan tỏa rộng khắp, khí thế sôi nổi trong toàn xã hội.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện; qua đó lan tỏa sâu rộng thông điệp của Lễ phát động, từng bước hình thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Rà soát kỹ nội dung, chương trình liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức điểm cầu tại địa phương, bảo đảm kết nối với điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội, từ 6 giờ 30 phút ngày 10/10/2026; triển khai các hoạt động hưởng ứng đồng thời với chương trình tại Hà Nội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Sau Lễ phát động, tiếp tục chỉ đạo phát triển phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về Lễ phát động; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa thông điệp của Lễ phát động và phong trào lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh vận động, tập hợp Nhân dân hưởng ứng Lễ phát động; đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở để tập luyện thể dục, thể thao thực sự trở thành thói quen trong đời sống hàng ngày của Nhân dân; chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia rèn luyện thể chất, tiên phong tạo trào lưu sống khỏe, lành mạnh.