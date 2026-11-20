Lễ phát động phong trào “Người Điện Biên văn minh - Không xả rác”.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt và đời sống hằng ngày. Trong đó, chú trọng xây dựng thói quen không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, chủ động giữ gìn vệ sinh tại nơi sinh sống, làm việc, các địa điểm công cộng và điểm tham quan du lịch.

Đại biểu, tình nguyện viên thực hiện nghi thức hưởng ứng phong trào.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia nghi thức hưởng ứng và tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác tại khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng, vệ sinh môi trường và thu gom rác tiếp tục được duy trì đến hết ngày 24/11/2026.

Tình nguyện viên tham gia vệ sinh môi trường sau lễ phát động.

Phong trào “Người Điện Biên văn minh - Không xả rác” lan tỏa ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Qua đó, góp phần giữ gìn cảnh quan, xây dựng hình ảnh Điện Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh trong mắt người dân và du khách.