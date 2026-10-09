Phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Theo công điện, phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và thể lực của người dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức lễ phát động, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng như chạy bộ, đi bộ đồng hành, thể thao tập thể và cộng đồng.

UBND các tỉnh, thành phố, trong đó có Đà Nẵng, chịu trách nhiệm tổ chức điểm cầu địa phương, kết nối với Hà Nội từ 6 giờ 30 phút ngày 10/10. Các địa phương huy động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân ở mọi lứa tuổi tham gia phù hợp; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và y tế.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường, khuyến khích mỗi học sinh, sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên. Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục duy trì phong trào gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trọng tâm là đưa hoạt động thể thao đến từng gia đình, khu dân cư, hình thành thói quen vận động bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động hưởng ứng mang tính thời điểm.