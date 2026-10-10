Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo các lực lượng tham gia chạy bộ hưởng ứng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ tại Ninh Bình.

Đến dự lễ phát động tại Ninh Bình có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các xã, phường…

Tham giaLễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 4.000 người, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các học sinh, sinh viên…

Mở đầu lễ phát động là màn biểu diễn Lân sư rồng, biểu diễn võ của các võ sinh Tekwondo (Trung tâm Huấn luyện Võ thuật & Thể thao SLT Ninh Bình). Tiếp đó các đại biểu dự Lễ phát động trực tuyến theo chương trình “Phong trào toàn dân tập luyện thể thao” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với thông điệp "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh".

Đông đảo người dân, các lực lượng tham dự lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 tại Ninh Bình.

Lễ phát động được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của tập luyện thể dục, thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực và tầm vóc người dân.

Thông qua lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để tập luyện thường xuyên; góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", từng bước hình thành thói quen, tập luyện thể dục, thể thao trong gia đình và cộng đồng dân cư, hướng tới thói quen sinh hoạt khoa học, lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân.

Sau các nghi thức, các đại biểu và lực lượng dự buổi lễ đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao khác như: thi đấu Bóng chuyền hơi, Kéo co, biểu diễn Vovinam…